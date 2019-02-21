В РФ может появиться реестр азартных игроков

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России может появиться реестр азартных игроков. Соответствующий документ подготовил Минфин. Предполагается, что список будут составлять букмекерские конторы и тотализаторы. Также о включении в реестр смогут попросить сами игроки или их родственники.

Как сообщается на сайте «Известий», попавшие в этот реестр люди могут попросить у букмекеров не принимать у них ставки или указать сумму, выше которой они не смогут поставить. Представители букмекерских контор поддержали инициативу Минфина. При этом эксперты отметили, что по статистике, зависимость от азартных игр есть только у двух процентов любителей делать ставки. Говорит Москва

