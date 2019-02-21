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Принимаемые по требованию Европы законы вредят Украине, считает депутат Рады

13:32 21.02.2019 Источник: Газета.Ru

Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине. Об этом он сказал в эфире канала «Наш».

Мураев заметил, что принимаемые по требованию Европы законы вредят Украине. К таким законопроектам относятся либерализация въезда граждан Украины на европейскую территорию, а также отмена моратория на вывоз леса-кругляка.

«Около шести миллионов украинцев уже работают в европейских странах и платят там взносы в пенсионные фонды, то есть они не собираются возвращаться», — заметил Мураев.

Он добавил, что страны Европы не слишком обеспокоены происходящим на украинской территории конфликтом и коррупцией. Мураев также напомнил о словах главы Евросовета Дональда Туска, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что не все европейские страны поддерживают Украину.

Ранее госслужба статистики отчиталась о сокращении населения Украины. Газета.Ru

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