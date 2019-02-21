Принимаемые по требованию Европы законы вредят Украине, считает депутат Рады
13:32 21.02.2019 Источник: Газета.Ru
Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине. Об этом он сказал в эфире канала «Наш».
Мураев заметил, что принимаемые по требованию Европы законы вредят Украине. К таким законопроектам относятся либерализация въезда граждан Украины на европейскую территорию, а также отмена моратория на вывоз леса-кругляка.
«Около шести миллионов украинцев уже работают в европейских странах и платят там взносы в пенсионные фонды, то есть они не собираются возвращаться», — заметил Мураев.
Он добавил, что страны Европы не слишком обеспокоены происходящим на украинской территории конфликтом и коррупцией. Мураев также напомнил о словах главы Евросовета Дональда Туска, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что не все европейские страны поддерживают Украину.
Ранее госслужба статистики отчиталась о сокращении населения Украины. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 14:32 21.02.2019
- Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
- 14:12 21.02.2019
- Оргкомитет ОИ-2024 предложил внести в программу соревнований брейк-данс
- 14:00 21.02.2019
- В Исландии продлили разрешение на китовую охоту
- 13:20 21.02.2019
- Кошка Лагерфельда "ответила" на соболезнования
- 13:05 21.02.2019
- В РФ может появиться реестр азартных игроков
- 13:00 21.02.2019
- Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса - Песков
- 12:32 21.02.2019
- В России появилась вторая женщина-долларовый миллиардер - Forbes
- 12:20 21.02.2019
- Володин призвал лидеров фракций давать оценку сомнительным высказываниям своих депутатов
- 12:05 21.02.2019
- МВД может получить доступ к данным о здоровье водителей
- 12:00 21.02.2019
- Россияне считают честность необходимым качеством общественного лидера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать