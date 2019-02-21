В Исландии продлили разрешение на китовую охоту

14:00

Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на китовую охоту на пять лет. Об этом информирует Sveriges Radio.

Отмечается, что министр по вопросам рыбной ловли Кристиан Фор Юльссон подписал разрешение на продолжение добычи китов, несмотря на критику со стороны мировой общественности.



Как отмечает радиостанция, согласно результатам последних опросов общественного мнения, большинство населения Исландии выступает против промысла. RT

