В Исландии продлили разрешение на китовую охоту
14:00 21.02.2019
Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на китовую охоту на пять лет. Об этом информирует Sveriges Radio.
Отмечается, что министр по вопросам рыбной ловли Кристиан Фор Юльссон подписал разрешение на продолжение добычи китов, несмотря на критику со стороны мировой общественности.
Как отмечает радиостанция, согласно результатам последних опросов общественного мнения, большинство населения Исландии выступает против промысла. RT
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