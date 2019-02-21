Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании
15:00 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посетители и сотрудники Государственного Эрмитажа эвакуируются в четверг днем из здания музея. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стало сообщение о минировании.
"Поступило сообщение о минировании", - сказал собеседник агентства.
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