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НОВОСТИ

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании

15:00 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посетители и сотрудники Государственного Эрмитажа эвакуируются в четверг днем из здания музея. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стало сообщение о минировании.

"Поступило сообщение о минировании", - сказал собеседник агентства.

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