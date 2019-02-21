Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе - Климкин
15:12 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, хотя это не является "панацеей". Об этом сказал глава украинского МИД Павел Климкин в опубликованном в четверг интервью изданию "Цензор. НЕТ" (издание запрещено на территории РФ).
"В обозримой перспективе мы это сделаем (расторгнем договор по Азову - прим. ТАСС). Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу", - сказал он. При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то "Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции" украинской стороны.
Вместе с тем Климкин подчеркнул, что "расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать".
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