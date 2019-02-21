0
0
116
НОВОСТИ

Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе - Климкин

15:12 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, хотя это не является "панацеей". Об этом сказал глава украинского МИД Павел Климкин в опубликованном в четверг интервью изданию "Цензор. НЕТ" (издание запрещено на территории РФ).

"В обозримой перспективе мы это сделаем (расторгнем договор по Азову - прим. ТАСС). Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу", - сказал он. При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то "Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции" украинской стороны.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что "расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 21.02.2019
Делегация РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
0
25
15:32 21.02.2019
Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий
0
81
15:00 21.02.2019
Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании
0
119
14:32 21.02.2019
Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
0
151
14:12 21.02.2019
Оргкомитет ОИ-2024 предложил внести в программу соревнований брейк-данс
0
147
14:00 21.02.2019
В Исландии продлили разрешение на китовую охоту
0
161
13:32 21.02.2019
Принимаемые по требованию Европы законы вредят Украине, считает депутат Рады
0
204
13:20 21.02.2019
Кошка Лагерфельда "ответила" на соболезнования
0
212
13:05 21.02.2019
В РФ может появиться реестр азартных игроков
0
215
13:00 21.02.2019
Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса - Песков
0
256

Возврат к списку