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Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий

15:32 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с выплат социального характера. Документ, принятый Госдумой 12 февраля и одобренный Советом Федерации 12 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации. Подписанные поправки в федеральный закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу с 1 июня 2020 года.

В соответствии с действующим законом "Об исполнительном производстве", на некоторые денежные средства должников не может быть обращено взыскание. Речь, в частности, о таких выплатах, как возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и т. д.

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