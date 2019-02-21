РКН составил административный протокол против Twitter

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскомнадзор составил административный протокол против Twitter. В пресс-службе регулятора заявили, что компания отказалась предоставить информацию о локализации данных российских пользователей на территории страны.

Протокол был составлен в присутствии представителя Twitter и направлен мировому судье. Говорит Москва

