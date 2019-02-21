0
0
116
НОВОСТИ

В Дании приняли законы по ужесточению миграционной политики - ТВ

16:32 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Дании (Фолькетинг) принял в четверг пакет законов, который предусматривает ряд мер по ужесточению миграционной политики. Об этом сообщил телеканал ТВ2.

По его данным, в соответствии с новыми законами уменьшится размер пособий для мигрантов, будут введут ограничения на число воссоединяющихся семей. Вид на жительство станет временным, упрощается процедура его отзыва.

Во время обсуждения законопроекта организации правозащитников особенно критиковали планы создания на необитаемом острове Линдхольм в 100 км от Копенгагена центра для подлежащих депортации мигрантов, совершивших преступление.

Новые законы по миграционной политике также именуются "сменой парадигмы". Как ранее объяснил лидер парламентской фракции Датской народной партии Петер Скоруп, акцент смещен с политики интеграции мигрантов на скорейшее возвращение беженцев в свои страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 21.02.2019
В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки - СМИ
0
72
17:00 21.02.2019
РФ готова подписать мирный договор с Японией при наличии пункта о добрососедстве - Лавров
0
90
16:12 21.02.2019
РКН составил административный протокол против Twitter
0
138
16:00 21.02.2019
Делегация РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
0
187
15:32 21.02.2019
Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий
0
231
15:12 21.02.2019
Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе - Климкин
0
236
15:00 21.02.2019
Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании
0
209
14:32 21.02.2019
Майклу Калви официально предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
0
232
14:12 21.02.2019
Оргкомитет ОИ-2024 предложил внести в программу соревнований брейк-данс
0
217
14:00 21.02.2019
В Исландии продлили разрешение на китовую охоту
0
232

Возврат к списку