В Дании приняли законы по ужесточению миграционной политики - ТВ
16:32 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Дании (Фолькетинг) принял в четверг пакет законов, который предусматривает ряд мер по ужесточению миграционной политики. Об этом сообщил телеканал ТВ2.
По его данным, в соответствии с новыми законами уменьшится размер пособий для мигрантов, будут введут ограничения на число воссоединяющихся семей. Вид на жительство станет временным, упрощается процедура его отзыва.
Во время обсуждения законопроекта организации правозащитников особенно критиковали планы создания на необитаемом острове Линдхольм в 100 км от Копенгагена центра для подлежащих депортации мигрантов, совершивших преступление.
Новые законы по миграционной политике также именуются "сменой парадигмы". Как ранее объяснил лидер парламентской фракции Датской народной партии Петер Скоруп, акцент смещен с политики интеграции мигрантов на скорейшее возвращение беженцев в свои страны.
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