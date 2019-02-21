РФ готова подписать мирный договор с Японией при наличии пункта о добрососедстве - Лавров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова прямо сейчас подписать мирный договор с Японией, где бы говорилось о добрососедских отношениях между странами. Об этом в четверг заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Как предложил президент [России Владимир] Путин на Восточном экономическом форуме, мы были бы готовы прямо сейчас подготовить и подписать мирный договор, но не мирный договор в том смысле, в котором эти договоры подписываются сразу после войн, потому что состояние войны между нами прекращено с принятием Декларации 1956 года, мы бы хотели уже сейчас с позиции многих десятилетий совместного сосуществования и сотрудничества в целом ряде областей подготовить договор, в котором излагались бы по-крупному основы наших добрососедских, дружеских отношений", - сказал он.

