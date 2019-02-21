В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки - СМИ
17:12 21.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки. На электронную почту ведомства пришло сообщение об угрозе взрыва. Как сообщает Telegram-канал Mash, в здании на Люсиновской улице работают кинологи.
Ранее сегодня в Санкт-Петербурге эвакуировали по этой же причине Эрмитаж, гостиницу «Таврическая» и несколько офисов МФЦ.
Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в январе и затронула почти все регионы России. Говорит Москва
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