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В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки - СМИ

17:12 21.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки. На электронную почту ведомства пришло сообщение об угрозе взрыва. Как сообщает Telegram-канал Mash, в здании на Люсиновской улице работают кинологи.

Ранее сегодня в Санкт-Петербурге эвакуировали по этой же причине Эрмитаж, гостиницу «Таврическая» и несколько офисов МФЦ.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в январе и затронула почти все регионы России.  Говорит Москва

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