В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки - СМИ

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки. На электронную почту ведомства пришло сообщение об угрозе взрыва. Как сообщает Telegram-канал Mash, в здании на Люсиновской улице работают кинологи.

Ранее сегодня в Санкт-Петербурге эвакуировали по этой же причине Эрмитаж, гостиницу «Таврическая» и несколько офисов МФЦ.



Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в январе и затронула почти все регионы России. Говорит Москва

