Автомобили скорой помощи «ГАЗель NEXT» и «Соболь» переданы медучреждениям Нижегородской области
18:13 21.02.2019
|Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Все автомобили оснащены медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием.
Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Для обеспечения комфортных условий работы медицинского персонала каждая машина «ГАЗель NEXT» оборудована поворотными креслами и мягким сиденьем с трехточечными ремнями безопасности для сопровождающих, дополнительным светом, розетками, аккумуляторной батареей, системой шумоизоляции. Оборудование имеет комбинированное автономное электропитание 220В/12В. Светодиодное освещение повышает энергоэффективность машины и обеспечивает удобные условия для работы врачей. Автономный отопитель повышенной мощности и дополнительная теплоизоляция позволяют с запасом обеспечить требования технического регламента по поддержанию комфортного температурного режима в салоне. Обивки салона из единых формованных панелей облегчают работы по его дезинфекции и обработке
Автомобили «Соболь 4х4» уже в стандартной комплектации имеют мощное внедорожное оснащение: подключаемый полный привод, высокий клиренс, понижающую передачу, блокировку дифференциала заднего моста, большие ходы подвески.
« В Нижегородской области идет планомерное обновление автопарка скорой помощи, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. – Сегодня мы вручили ключи от 19 автомобилей, в ближайшее время планируем еще 24. Нужно, чтобы жители были обеспечены скорой медицинской помощью во всех уголках Нижегородской области. Сами медики отмечают, что машины с каждым годом становятся все лучше – и по техническим характеристикам, и по оборудованию. Конечно, в таких условиях комфортнее и медицинскому персоналу, и пациентам».
«Обеспечить больницы и станции скорой помощи удобными и безопасными автомобилями – важная общегосударственная задача, и я рад, что ГАЗ является одним из ключевых поставщиков по этому направлению, – рассказал управляющий директор автозавода ГАЗ Андрей Софонов. – Мы постарались сделать автомобили максимально комфортабельными для больных и медицинского персонала, сохранив в то же время традиционные преимущества марки ГАЗ – функциональность, хорошую проходимость, удобство управления и невысокую стоимость».
По информации пресс-службы Группы ГАЗ
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