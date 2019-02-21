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Россия предложила Индии купить истребители МиГ-35 на особых условиях

18:40 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" в ходе презентации истребителя МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситараман на выставке "Аэро Индия - 2019" подтвердила готовность поставить его Дели на эксклюзивных условиях. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс- службе корпорации.

"Покупка и эксплуатация истребителя МиГ-35 обойдется до 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов. В ходе презентации генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил готовность поставки авиационного комплекса МиГ-35 для Дели на эксклюзивных условиях", - рассказали в корпорации.

Среди этих условий - уникальные технические решения и готовность локализовать производство МиГ-35 на территории страны после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов.

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