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Граница между Колумбией и Венесуэлой может быть полностью закрыта

20:25 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает полного закрытия границы этой южноамериканской страны с Колумбией. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе выступления, которое транслировалось в "Твиттере".

"Я не хочу принимать это решение, но я рассматриваю [такую возможность]. Полное закрытие границы с Колумбией. Я рассматриваю это", - сказал Мадуро.

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