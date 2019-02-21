Граница между Колумбией и Венесуэлой может быть полностью закрыта

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает полного закрытия границы этой южноамериканской страны с Колумбией. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе выступления, которое транслировалось в "Твиттере".

"Я не хочу принимать это решение, но я рассматриваю [такую возможность]. Полное закрытие границы с Колумбией. Я рассматриваю это", - сказал Мадуро.