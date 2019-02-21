Граница между Колумбией и Венесуэлой может быть полностью закрыта
20:25 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает полного закрытия границы этой южноамериканской страны с Колумбией. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе выступления, которое транслировалось в "Твиттере".
"Я не хочу принимать это решение, но я рассматриваю [такую возможность]. Полное закрытие границы с Колумбией. Я рассматриваю это", - сказал Мадуро.
НОВОСТИ
- 18:40 21.02.2019
- Россия предложила Индии купить истребители МиГ-35 на особых условиях
- 18:13 21.02.2019
- Автомобили скорой помощи «ГАЗель NEXT» и «Соболь» переданы медучреждениям Нижегородской области
- 17:40 21.02.2019
- Порядок начисления доплат и индексации пенсий будет изменен - Минтруд
- 17:12 21.02.2019
- В Москве эвакуируют сотрудников министерства образования и науки - СМИ
- 17:00 21.02.2019
- РФ готова подписать мирный договор с Японией при наличии пункта о добрососедстве - Лавров
- 16:32 21.02.2019
- В Дании приняли законы по ужесточению миграционной политики - ТВ
- 16:12 21.02.2019
- РКН составил административный протокол против Twitter
- 16:00 21.02.2019
- Делегация РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
- 15:32 21.02.2019
- Путин подписал закон, исключающий возможность взыскания долгов с пенсий и пособий
- 15:12 21.02.2019
- Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе - Климкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать