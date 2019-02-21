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НОВОСТИ

Мадуро закрыл границу с Бразилией

20:40 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы закроют сухопутную границу с Бразилией. Об этом сообщил в четверг президент республики Николас Мадуро.

"Начиная с 20:00 (03:00 мск пятницы), 21 февраля, будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в "Перископ".

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