Мадуро закрыл границу с Бразилией
20:40 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Венесуэлы закроют сухопутную границу с Бразилией. Об этом сообщил в четверг президент республики Николас Мадуро.
"Начиная с 20:00 (03:00 мск пятницы), 21 февраля, будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в "Перископ".
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