Мадуро закрыл границу с Бразилией

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы закроют сухопутную границу с Бразилией. Об этом сообщил в четверг президент республики Николас Мадуро.

"Начиная с 20:00 (03:00 мск пятницы), 21 февраля, будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в "Перископ".