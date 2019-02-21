Названа дата встречи президента России и премьера Израиля

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин встретится с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве, сообщила корр. ТАСС в четверг пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в следующую среду, 27 февраля в Москве", - сказала она.