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НОВОСТИ

Названа дата встречи президента России и премьера Израиля

21:00 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин встретится с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве, сообщила корр. ТАСС в четверг пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в следующую среду, 27 февраля в Москве", - сказала она.

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