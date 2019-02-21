Россия и США проведут переговоры по развитию воздушного сообщения
21:58 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители России и США 26-28 февраля проведут в Вашингтоне переговоры по развитию воздушного сообщения между двумя странами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минтранса РФ.
"Переговоры по воздушному сообщению между США и РФ запланированы в Вашингтоне [на] 26-28 февраля. Тема - развитие воздушного сообщения", - сказали в министерстве.
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