США намерены противопоставить России стратегию "троянского коня"
09:00 22.02.2019 Источник: Известия
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн.
В ходе выступления в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне адмирал сообщил, что затраты на создание стратегии составят порядка $135 млрд. Разрабатывается она якобы в ответ на «угрозы» России и Китая, пишет Telepolis.
Ставку в новой стратегии сделают на малозаметный и многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления.
«Идея состоит в том, чтобы атаковать не сильные стороны, а слабые стороны противника. Это фундаментальное изменение для нас как в культурном, так и в техническом плане», –– приводит издание слова Голдфайна.
Отмечается, что американские военные планируют задействовать все виды войск, сделав «невидимыми» не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные подразделения.
В то же время издание не видит технических возможностей для осуществления американского плана «троянского коня», так как и Россия и Китай обладают новейшими современными вооружениями и технологиями. Известия
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