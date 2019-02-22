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В Польше повалили памятник священнику, заподозренному в педофилии

09:05 22.02.2019

Польские активисты опрокинули в четверг, 21 февраля, памятник капеллану «Солидарности» Генрику Янковскому в Гданьске, обвиненному в педофилии. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает AFP.

Трое варшавских активистов, известных своим участием в антиправительственных акциях, повалили памятник ксендзу Генрику Янковскому в Гданьске. Мужчины надели веревку на шею статуи и опрокинули ее шины — чтобы не разбить.

Свою акцию они сопроводили многостраничным манифестом, отправленным в редакцию портала oko.press. «Мы символически низвергаем лживую память о Генрике Янковском», — говорится в тексте манифеста.

Капеллан польского профсоюза «Солидарность» Генрик Янковский был духовником Леха Валенсы. В его костеле святой Бригитты в Гданьске собирались польские диссиденты. Он умер в 2010 году в возрасте 74 лет. После падения коммунистического режима Янковский рассорился со многими прежними сторонниками, обвинявшими его в антисемитских, националистских и антиевропейских высказываниях.

Первые свидетельства с обвинениями в педофилии в адрес священника появились в 2004 году, сообщает AFP. В декабре 2018 года польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало текст с новыми свидетельствами. После публикацию заметки памятник капеллану облили краской.

Активистов, опрокинувших монумент, задержала полиция. Днем в четверг, 21 февраля, памятник увезли городские службы. Как сообщает AFP, его должны передать в комитет друзей Генрика Янковского, который занимался его установкой. RFI

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