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Объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. - СМИ

09:20 22.02.2019 Источник: РБК

Объем теневой экономики в России снижается: в 2018 году он равняется около 20% ВВП страны по сравнению с 28% в 2015–2016 годах, следует из ежегодной оценки Росфинмониторинга (финансовая разведка), которую ведомство направляет в МВД.

Оценка приводится в проекте документа Росфинмониторинга с анализом уровня соответствия России рекомендациям ФАТФ (международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), проект есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник в Росфинмониторинге.

В 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн руб. В 2017 году объем теневой экономики, по оценке Росфинмониторинга, сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). 

По предварительной оценке, в 2018 году теневая экономика составила порядка 20% ВВП, т. е. 20,7 трлн рублей, что больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн руб.).

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