МВД считает, что молдавский политик Плахотнюк организовал незаконный вывод из РФ 37 млрд руб.

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России считает, что молдавский политик Владимир Плахотнюк к организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон", - сказала Волк.



"В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", - уточнила официальный представитель МВД РФ.



По ее словам, деятельность преступной организации расследуется в рамках двух уголовных дел - по ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов").



"В рамках расследования этих дел задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Волк.



В конце 2017 года Плахотнюк, который является лидером Демократической партии Молдавии, контролирующей парламент страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Бизнесмен Вячеслав Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.