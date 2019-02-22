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Гуайдо "разрешил" доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу

10:00 22.02.2019 Источник: REGNUM

«Указ» о разрешении доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу подписал лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашенный «временный президент страны» Хуан Гуайдо. Соответствующий документ политик обнародовал на странице в соцсети Twitter.

«Я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы», — говорится в тексте документа.

В «указе» оппозиционера говорится, что Гуаидо в качестве «главнокомандующего вооруженными силами» приказывает «различным элементам» военных сил, чтобы они действовали в соответствии с данной инструкцией.

Власти Венесуэлы расценивают вопрос с навязываемой гуманитарной помощью как провокацию, за которой может последовать иностранное вторжение.  ИА REGNUM

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