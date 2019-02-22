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НОВОСТИ

США намерены оставить в Сирии "миротворческий контингент"

10:20 22.02.2019 Источник: РБК

После вывода американских войск из Сирии в стране останется небольшая группа солдат. Об этом, как передает Reuters, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшой миротворческий контингент из около 200 человек», — рассказала она. Точное место дислокации и срок их развертывания неизвестны.

Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. РБК

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