США намерены оставить в Сирии "миротворческий контингент"

10:20 Источник: РБК

После вывода американских войск из Сирии в стране останется небольшая группа солдат. Об этом, как передает Reuters, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшой миротворческий контингент из около 200 человек», — рассказала она. Точное место дислокации и срок их развертывания неизвестны.



Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. РБК