Путин поручил увеличивать ежегодно на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку кино

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил наделить Фонд кино функциями по поддержке производства отечественных детских и анимационных фильмов, предусмотрев ежегодное увеличение на 1 млрд рублей субсидии на поддержку российской кинематографии. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания 15 декабря Совета по культуре и искусству.

"Правительству РФ по представлению совета Федерального фонда социальной и экономической поддержке отечественной кинематографии и Минкультуры России наделить названный Фонд функциями по оказанию целевой финансовой поддержки производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов, предусмотрев начиная с 2019 года увеличение на 1 млрд рублей ежегодно размера бюджетной субсидии на поддержку отечественной кинематографии", - говорится в поручении. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 15 июня текущего года.

