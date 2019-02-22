Порошенко счел Малевича художником "украинского авангарда"
11:20 22.02.2019 Источник: РБК
Президент Петр Порошенко назвал Казимира Малевича представителем «украинского авангарда». Об этом он написал на своей странице в Facebook после посещения премьеры украинского документального фильма о Малевиче.
«Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историческое и культурное наследие», — поблагодарил Порошенко.
Малевич родился в 1879 году в Киеве и провел детство на территории Украины. В конце века его семья переехала Россию, где Малевич скончался в 1935 году в возрасте 56 лет — в Ленинграде. Его родители по происхождению поляки, художник также считал себя поляком. РБК
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