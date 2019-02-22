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Спецпредставитель Госдепа представил сайт "об агрессии России на Украине"

11:32 22.02.2019 Источник: РБК

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер представил сайт "об агрессии России на Украине".

"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии на Украине" - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине", - написал он в пятницу в "Твиттере".

Как утверждает Волкер, после украинской "революции достоинства" (госпереворот в феврале 2014 года - прим. ТАСС) Россия якобы "незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины".

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.

На сайте же вся хронология событий, произошедших на Украине за последние пять лет, - от воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе до инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, представляется как "российская агрессия".

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