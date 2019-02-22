0
0
1
НОВОСТИ

Губернатор Красноярского края предложил попросить снег для Универсиады у Бога

11:40 22.02.2019

Губернатор Красноярского края Александр Усс, отвечая на вопросы о готовности к Универсиаде, отметил, что нужен еще снег. Осадки, судя по реплике, он предложил вымолить у Бога.

«Если бы мы все вместе сильно попросили того, кого надо попросить, и в Красноярске бы выпал бы хороший, как в Москве, снег, тогда я бы говорил, что мы сделали всё, — заявил Усс. — Давайте попросим, тем более, что сегодня закончился монтаж уникального креста на Дрокинской горе весом 139 тонн и высотой, если я не ошибаюсь, 49 метров (47 метров — прим. Тайги. инфо). Для сравнения — статуя Христа, знаменитая в Рио-де- Жанейро, имеет высоту 38 метров. Я думаю, у нас все получится».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 22.02.2019
Спецпредставитель Госдепа представил сайт "об агрессии России на Украине"
0
61
11:20 22.02.2019
Порошенко счел Малевича художником "украинского авангарда"
0
77
11:05 22.02.2019
"Запасников" призывают на военные сборы
0
108
11:00 22.02.2019
Путин поручил увеличивать ежегодно на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку кино
0
110
10:32 22.02.2019
Курорт Шарм-эль-Шейх в Египте решили обнести бетонной стеной
0
148
10:20 22.02.2019
США намерены оставить в Сирии "миротворческий контингент"
0
147
10:05 22.02.2019
Арктика останется открытой, несмотря на действия РФ и Китая - адмирал США
0
169
10:00 22.02.2019
Гуайдо "разрешил" доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу
0
170
09:32 22.02.2019
МВД считает, что молдавский политик Плахотнюк организовал незаконный вывод из РФ 37 млрд руб.
0
204
09:20 22.02.2019
Объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. - СМИ
0
312

Возврат к списку