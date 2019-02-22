Губернатор Красноярского края предложил попросить снег для Универсиады у Бога
11:40 22.02.2019
Губернатор Красноярского края Александр Усс, отвечая на вопросы о готовности к Универсиаде, отметил, что нужен еще снег. Осадки, судя по реплике, он предложил вымолить у Бога.
«Если бы мы все вместе сильно попросили того, кого надо попросить, и в Красноярске бы выпал бы хороший, как в Москве, снег, тогда я бы говорил, что мы сделали всё, — заявил Усс. — Давайте попросим, тем более, что сегодня закончился монтаж уникального креста на Дрокинской горе весом 139 тонн и высотой, если я не ошибаюсь, 49 метров (47 метров — прим. Тайги. инфо). Для сравнения — статуя Христа, знаменитая в Рио-де- Жанейро, имеет высоту 38 метров. Я думаю, у нас все получится».
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