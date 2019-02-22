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НОВОСТИ

Берни Сандерс не намерен признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

12:05 22.02.2019 Источник: Газета.Ru

Независимый сенатор от штата Вермонт и участник президентской гонки в США Берни Сандерс заявил в эфире Univision, что он не будет признавать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщает The American Mirror.

При этом он подчеркнул, что к последним выборам в Венесуэле у США «есть серьезные вопросы». Сандерс считает, что нынешнему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует объявить новые выборы, чтобы определить, должен ли он оставаться у власти.

Ранее Гуайдо подписал первый указ от имени президента Венесуэлы.  Газета.Ru

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