Берни Сандерс не намерен признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

12:05 Источник: Газета.Ru

Независимый сенатор от штата Вермонт и участник президентской гонки в США Берни Сандерс заявил в эфире Univision, что он не будет признавать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщает The American Mirror.

При этом он подчеркнул, что к последним выборам в Венесуэле у США «есть серьезные вопросы». Сандерс считает, что нынешнему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует объявить новые выборы, чтобы определить, должен ли он оставаться у власти.



Ранее Гуайдо подписал первый указ от имени президента Венесуэлы. Газета.Ru

