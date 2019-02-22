Демпартия Молдавии сочла вмешательством в выборы уголовное дело в РФ против своего лидера
12:20 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демократическая партия Молдовы (ДПМ) расценивает заведенное в РФ уголовное дело на своего лидера как грубое вмешательство в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении партии.
"Так называемое дело, открытое русскими против председателя ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова, это явно грубое вмешательство Российской Федерации с целью повлиять на результаты выборов", - отмечается в нем.
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