Демпартия Молдавии сочла вмешательством в выборы уголовное дело в РФ против своего лидера

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) расценивает заведенное в РФ уголовное дело на своего лидера как грубое вмешательство в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении партии.

"Так называемое дело, открытое русскими против председателя ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова, это явно грубое вмешательство Российской Федерации с целью повлиять на результаты выборов", - отмечается в нем.

