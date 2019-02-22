100 консерваторов намерены заставить Мэй отложить Brexit - The Telegraph
12:32 22.02.2019 Источник: Газета.Ru
Группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от Консервативной партии объединилась Brexit Delivery Group, которая намерена заставить британского премьера Терезу Мэй отложить Brexit, пишет The Telegraph.
В издании рассказали, что эта группа уведомила Мэй о том, что будет выступать против ее правительства и заставит премьера отсрочить Brexit, если ей не удастся достичь новой сделки с Европейским союзом.
В газете отметили, что в Brexit Delivery Group собрались как сторонники, так и противники Мэй, которые при этом разделяют мнение, что выход Великобритании из состава Евросоюза должен быть регламентирован.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку для Brexit. Газета.Ru
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