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НОВОСТИ

100 консерваторов намерены заставить Мэй отложить Brexit - The Telegraph

12:32 22.02.2019 Источник: Газета.Ru

Группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от Консервативной партии объединилась Brexit Delivery Group, которая намерена заставить британского премьера Терезу Мэй отложить Brexit, пишет The Telegraph.

В издании рассказали, что эта группа уведомила Мэй о том, что будет выступать против ее правительства и заставит премьера отсрочить Brexit, если ей не удастся достичь новой сделки с Европейским союзом.

В газете отметили, что в Brexit Delivery Group собрались как сторонники, так и противники Мэй, которые при этом разделяют мнение, что выход Великобритании из состава Евросоюза должен быть регламентирован.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку для Brexit.  Газета.Ru

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