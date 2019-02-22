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НОВОСТИ

Александр Дюков избран президентом РФС

13:00 22.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза. Голосование состоялось сегодня на внеочередной конференции РФС.

Дюков избран единогласно сроком на 4 года. С 2008 по 2017 годы он был президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».  Говорит Москва

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