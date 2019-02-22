ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе - Минюст РФ
13:05 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минюста РФ.
"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении ведомства.
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