0
0
0
НОВОСТИ

Командующий Сухопутными войсками Салюков получил звание генерала армии

13:20 22.02.2019 Источник: РБК

В российской армии появился еще один генерал армии, указ о присвоении этого звания главнокомандующему Сухопутными войсками Олегу Салюкову подписал президент Владимир Путин

До этого указа в России на действительной службе находились восемь человек в звании генерала армии: министр обороны Сергей Шойгу, его заместители Павел Попов и Дмитрий Буглаков, директор ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 22.02.2019
ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе - Минюст РФ
0
55
13:00 22.02.2019
Александр Дюков избран президентом РФС
0
56
12:32 22.02.2019
100 консерваторов намерены заставить Мэй отложить Brexit - The Telegraph
0
99
12:20 22.02.2019
Демпартия Молдавии сочла вмешательством в выборы уголовное дело в РФ против своего лидера
0
107
12:05 22.02.2019
Берни Сандерс не намерен признавать Гуайдо президентом Венесуэлы
0
143
12:00 22.02.2019
Губернатор Красноярского края предложил попросить снег для Универсиады у Бога
0
173
11:32 22.02.2019
Спецпредставитель Госдепа представил сайт "об агрессии России на Украине"
0
196
11:20 22.02.2019
Порошенко счел Малевича художником "украинского авангарда"
0
196
11:05 22.02.2019
"Запасников" призывают на военные сборы
0
212
11:00 22.02.2019
Путин поручил увеличивать ежегодно на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку кино
0
197

Возврат к списку