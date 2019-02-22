Командующий Сухопутными войсками Салюков получил звание генерала армии

13:20 Источник: РБК

В российской армии появился еще один генерал армии, указ о присвоении этого звания главнокомандующему Сухопутными войсками Олегу Салюкову подписал президент Владимир Путин.

До этого указа в России на действительной службе находились восемь человек в звании генерала армии: министр обороны Сергей Шойгу, его заместители Павел Попов и Дмитрий Буглаков, директор ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов. РБК