Командующий Сухопутными войсками Салюков получил звание генерала армии
13:20 22.02.2019 Источник: РБК
В российской армии появился еще один генерал армии, указ о присвоении этого звания главнокомандующему Сухопутными войсками Олегу Салюкову подписал президент Владимир Путин.
До этого указа в России на действительной службе находились восемь человек в звании генерала армии: министр обороны Сергей Шойгу, его заместители Павел Попов и Дмитрий Буглаков, директор ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов. РБК
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