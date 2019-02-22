В открытый космос впервые в истории выйдут сразу две женщины

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Впервые в истории сразу две женщины выйдут в открытый космос. Это будут американки Энн Макклейн и Кристина Кук. Как сообщает NASA, выход в открытый космос с борта МКС должен состояться 29 марта.

Первой среди женщин в открытый космос вышла советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. Говорит Москва

