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В открытый космос впервые в истории выйдут сразу две женщины

14:00 22.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Впервые в истории сразу две женщины выйдут в открытый космос. Это будут американки Энн Макклейн и Кристина Кук. Как сообщает NASA, выход в открытый космос с борта МКС должен состояться 29 марта.

Первой среди женщин в открытый космос вышла советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.  Говорит Москва

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