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Алюминиевая ассоциация стимулирует потребление алюминия в Воронежской области

13:32 22.02.2019

Промышленные предприятия и ведущие научно-образовательные учреждения Воронежской области могут принять участие в реализации Плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности на 2018-2023 годы. Такие планы были озвучены на совещании по развитию глубокой переработки алюминия в регионе, организованном Алюминиевой ассоциацией.

В работе совещания приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, представители Департамента экономического развития, Департамента предпринимательства и торговли, Департамента промышленности и транспорта, Департамента строительной политики Воронежской области, а также руководители предприятий области и общественных организаций.

Участники встречи отметили важность тесного взаимодействия государственных структур и бизнеса для развития проектов, направленных на ускорение технологического развития и освоение конкурентоспособных инновационных технологий в российских регионах.

В ходе мероприятия была представлена информация о проектах по стимулированию развития производств высоких переделов, таких как современные алюминиевые решения для городской инфраструктуры (вентилируемые фасады, «теплое» окно, входные группы, элементы фасадов, трехслойные сэндвич-панели, фальцевая кровля), а также инженерные коммуникации, мосты, шумозащитные экраны и малые архитектурные формы. Использование алюминия в сельском хозяйстве для строительства тепличных комплексов позволяет существенно повысить производственные показатели благодаря возможности поддерживать в помещениях оптимальную температуру, влажность и уровень освещенности. А инновационные газотранспортные системы для сельского хозяйства, включающие в себя изготовление алюминиевого лейнера для компримированного природного газа, характеризуются безопасностью, оптимальным объемом и мультимодальностью.

В рамках мероприятия была также организована деловая экскурсия на АЛ5 Холдинг, в ходе которой участники смогли познакомиться с производственными мощностями и технологиями одного из ведущих предприятий региона, а также провести двусторонние встречи по развитию взаимодействия.

По информации Алюминиевой ассоциации 


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