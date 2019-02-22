Москва и Минск подумают об ответе при появлении ракет США в Европе, на Украине - Лукашенко

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, если США разместят ракеты в Европе или на территории Украины, Минску и Москве придется думать об ответных мерах. Об этом он сказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско- преподавательским составом Военной академии.

"Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор (ДРСМД - прим. ТАСС) и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам, поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет, а хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против [разрыва ДРСМД]", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

