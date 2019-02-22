В космос запущен первый израильский лунный аппарат

14:32 Источник: Эхо Москвы

Первый израильский лунный аппарат запущен в космос. Если миссия окажется успешной, еврейское государство станет четвертой страной, посадившей свой модуль на поверхность спутника после СССР, США и Китая.

«БерешИт» — первый частный луноход, который будет исследовать земной спутник. Его разработала израильская некоммерческая организация SpaceIL. В космос аппарат был запущен сегодня ночью с мыса Канаверал на ракете-носителе Falcon 9 американской компании «Спейс-экс». За процессом наблюдало высшее руководство страны. Путь лунохода до спутника займет около двух месяцев, посадка запланирована на середину апреля. Как отмечает русская служба BBC, это самый маленький аппарат из всех, когда-либо садившихся на Луну: его размер лишь немного больше стиральной машины, а весит он около 600 килограммов. Этот луноход оказался и на порядок дешевле других, он обошелся всего в 100 миллионов долларов. Аппарат проработает всего около двух земных суток – его будут использоваться для научных исследований. Кроме того, он оставит на Луне «капсулу для потомков» — диски с записями израильских песен, рисунками детей и фотографиями страны.



Для удешевления запуска израильского лунохода в космос его отправили на ракете Falcon 9 с другими аппаратами – индонезийским и американским спутниками. Эхо Москвы

