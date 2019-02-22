Масштабная провокация США в Венесуэле ожидается 23 февраля - Захарова
15:00 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США 23 февраля намерены устроить на границе Венесуэлы масштабную провокацию. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Развитие событий в Венесуэле подошло к критической черте, это все понимают. На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - сказала она.
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