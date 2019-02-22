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НОВОСТИ

Румынская православная церковь назвала условие для признания ПЦУ

15:12 22.02.2019

Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении Украинской православной церкви.

ПЦУ до сих пор не признана ни одной из автокефальных юрисдикций. Как утверждают в ПЦУ, этому препятствует отсутствие юридического оформления новой организации, однако спустя почти месяц после получения томоса, дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

21 февраля на сайте Румынской патриархии появилось заявление, что для принятия решения о признании ПЦУ на ближайшей сессии Синода приоритетное значение будет иметь тот факт, что на Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, которые сейчас находятся в ведении УПЦ.

«В этом смысле необходимо получить письменные заверения от церковных и государственных органов Украины в том, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться и что эти верующие будут иметь возможность объединиться в румынский православный викариат, и возможность развивать духовные отношения с Румынским патриархатом», — говорится в сообщении.

При этом представители Румынской церкви отметили, что автокефалия не решила церковные проблемы на Украине. В частности они считают, что ПЦУ была принята в основном теми, кто не был в общении с Московским патриархатом.  ukraina.ru

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