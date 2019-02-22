Путин поручил до 1 марта решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье - Кремль
16:00 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье. Соответствующее поручение содержится в документе, утвержденном по результатам проверки Генеральной прокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.
"Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями определить дальнейшую судьбу китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края", - говорится в тексте поручения. Соответствующий доклад указанные ведомства должны представить до 1 марта 2019 года.
В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, а также несколько десятков белух. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.
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