Путин поручил до 1 марта решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье - Кремль

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье. Соответствующее поручение содержится в документе, утвержденном по результатам проверки Генеральной прокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

"Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями определить дальнейшую судьбу китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края", - говорится в тексте поручения. Соответствующий доклад указанные ведомства должны представить до 1 марта 2019 года.



В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, а также несколько десятков белух. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

