Российско-гвинейский центр эпидемиологии, созданный РУСАЛ и Роспотребнадзором, получил новую лабораторию

15:32

Компания РУСАЛ и Роспотребнадзор сообщают о передаче мобильной лаборатории и расходных материалов для научных исследований с целью профилактики особо опасных заболеваний в Российско-гвинейский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний.

Передача лаборатории осуществляется в рамках российско-гвинейского сотрудничества по борьбе с инфекционными заболеваниями, выполняемого при поддержке правительства Российской Федерации. Новая мобильная лаборатория повысит эффективность работы Российско-гвинейского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний, созданного на базе научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ). НКДЦЭМ был построен и полностью оборудован РУСАЛом в регионе Киндия в 2015 году в разгар эпидемии Эболы с целью борьбы с распространением этого смертельно опасного заболевания на территории Гвинеи.

Инвестиции РУСАЛа в строительство НКДЦЭМ составили более 10 млн долларов США.

В 2017 году в рамках частно-государственного партнерства РУСАЛа и Роспотребнадзора часть структуры НКДЦЭМ была перепрофилирована в современный лабораторный комплекс, позволяющий в стационарных условиях проводить лабораторные анализы с высоким уровнем защиты. Работа по перепрофилированию части помещений была выполнена РУСАЛом в кратчайшие сроки с учетом всех международных норм и рекомендаций ведущих инженеров и ученых из Роспотребнадзора. РУСАЛ также оказал ключевое содействие в доставке и монтаже высокоточного оборудования, предназначенного для этой лаборатории, общим весом более 50 т.

Сегодня эта лаборатория Роспотребнадзора, созданная на базе НКДЦЭМ, совместно с Институтом биологических исследований Гвинеи (IRBAG, Киндия) входит в состав Российско-гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Он не имеет аналогов в регионе Западной Африки по уровню использования высоких технологий и биологической безопасности. Работа новой мобильной лаборатории, переданной Российско-гвинейскому центру эпидемиологии, позволит оперативно осуществлять диагностику особо опасных инфекций, что выведет национальную систему Гвинейской Республики противодействия эпидемиям на качественно новый уровень.

В период эпидемии Эболы, в апреле 2014 года, РУСАЛ одной из первых иностранных компаний в Гвинее закупил и передал Министерству здравоохранения республики партию медицинских препаратов и санитарно-профилактических средств. С августа 2014 года и до настоящего времени РУСАЛ содействует в материально-техническом обеспечении деятельности специальной противоэпидемической бригады (СПЭБ) Роспотребнадзора, которая была направлена в Гвинею. Работа СПЭБ Роспотребнадзора в сотрудничестве с РУСАлом внесла весомый вклад в победу над крупнейшей в истории вспышкой лихорадки Эбола в Гвинее. В настоящее время на базе ее мобильных комплексов продолжают исследоваться особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций (Эбола, Ласса, желтой лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.), разрабатываться и апробироваться новые средства диагностики и профилактики опасных инфекций.

Реализуя задачи частно-государственного партнерства, РУСАЛ организовал в Гвинее проведение научно-практических семинаров с участием ведущих ученых РФ: академика Виктора Малеева и профессора Константина Жданова, содействовал участию российских представителей в работе международных научных конгрессов (Малабе, Конакри, Киндия, Москва, Женева)

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года президента Гвинейской Республики Альфа Конде при поддержке РУСАЛ была разработана противоэбольная вакцина «ГамЭвак Комби». Она была создана в федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

В декабре 2018 года РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявили о завершении вакцинации против вируса Эбола в Гвинейской Республике. Две тысячи человек получили вакцины «ГамЭвак Комби» в рамках пострегистрационных исследований, которые проходят в Гвинее на базе НКДЦЭМ.

РУСАЛ работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее РУСАЛ владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, РУСАЛ продолжает реализацию проекта по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке. Объем доказанных запасов этого месторождения составляет 564 млн тонн.

По информации пресс-службы РУСАЛа