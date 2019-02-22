Студенты ВШЭ вернулись на занятия

15:32 Источник: НГ-Online

По сообщению руководства Высшей школы экономики, 22 февраля Роспотребнадзор снял все ограничительные мероприятия по проведению занятий во всех корпусах ВШЭ.

Напомним, что по предписанию Роспотребнадзора в университете были введены ограничительные меры, связанные с выявлением факта заболевания корью у студента факультета коммуникаций, медиа и дизайна. В частности от посещения занятий временно были отстранены студенты, которые могли иметь контакт с заболевшим и не могли подтвердить свой иммунный статус (наличие прививки от кори или факт перенесенного заболевания и наличия иммунитета к нему). А еще точнее, вуз отстранил от занятий 451 студента из-за отсутствия прививок от кори. Им было объявлено, что посещать вуз учащиеся смогут только после предоставления ими соответствующих справок. Студенты были предупреждены, что пропуски пар считаться прогулами не будут.

Еще одной мерой, рекомендованной Роспотребнадзором, для борьбы с распространением заболевания, стала организация бесплатной вакцинации всех желающих студентов, преподавателей и сотрудников. В ВШЭ, вакцинация, которую проводили медицинские работники ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ», проходила с 19 по 22 февраля включительно сразу в нескольких корпусах НИУ ВШЭ.

Меры, принятые университетом, взбудоражили не только студентов, но и юридическое сообщество. А имеет ли право университетское начальство поступать подобным образом? Нет ли в этом ущемления прав студентов?

Впрочем, пока юристы занимались разрешением этой коллизии, пришло сообщение, что ситуация нормализовалась.

В результате оперативного применения всех рекомендованных Роспотребнадзором мероприятий никто, кроме первоначально заболевшего студента, в университете не заразился. Поэтому с 22 февраля 2019 года все ограничительные мероприятия по предписанию о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по кори в НИУ ВШЭ, включая отстранение от занятий не привитых и не болевших корью студентов, снимаются.

Начиная с понедельника (25-го февраля) учебный процесс на факультете коммуникаций, медиа и дизайна продолжится в штатном режиме.

Наталья Савицкая