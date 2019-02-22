0
0
0
НОВОСТИ

Социальные пенсии предлагается проиндексировать на 2% с 1 апреля 2019 г. - законопроект

16:12 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные пенсии с 1 апреля предлагается проиндексировать на 2%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102 процента. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2 процента", - говорится в пояснительной записке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 22.02.2019
Путин поручил до 1 марта решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье - Кремль
0
67
15:32 22.02.2019
Студенты ВШЭ вернулись на занятия
0
108
15:32 22.02.2019
Российско-гвинейский центр эпидемиологии, созданный РУСАЛ и Роспотребнадзором, получил новую лабораторию
0
118
15:12 22.02.2019
Румынская православная церковь назвала условие для признания ПЦУ
0
167
15:00 22.02.2019
Масштабная провокация США в Венесуэле ожидается 23 февраля - Захарова
0
172
14:32 22.02.2019
В космос запущен первый израильский лунный аппарат
0
181
14:12 22.02.2019
Москва и Минск подумают об ответе при появлении ракет США в Европе, на Украине - Лукашенко
0
203
14:00 22.02.2019
В открытый космос впервые в истории выйдут сразу две женщины
0
223
13:32 22.02.2019
Алюминиевая ассоциация стимулирует потребление алюминия в Воронежской области
0
221
13:20 22.02.2019
Командующий Сухопутными войсками Салюков получил звание генерала армии
0
236

Возврат к списку