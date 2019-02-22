Социальные пенсии предлагается проиндексировать на 2% с 1 апреля 2019 г. - законопроект

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные пенсии с 1 апреля предлагается проиндексировать на 2%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102 процента. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2 процента", - говорится в пояснительной записке.

