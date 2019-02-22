Минюст РФ предлагает отменить 5-летний срок оседлости адвокатов в своих регионах
16:32 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст России предлагает уйти от 5-летнего срока оседлости для адвокатов в своих регионах, когда они не могут перейти в адвокатскую палату другого региона. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросу совершенствования закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".
"Вместо 5-летнего срока оседлости (предусматриваемого в законе срока, который адвокат должен отработать в том регионе, где получил статус адвоката - прим. ТАСС) для смены адвокатом палаты мы предлагаем ввести единую автоматизированную систему тестирования (адвокатов - прим. ТАСС) с автоматизированной анонимной проверкой результатов. Речь идет о первом этапе квалификационного экзамена, который должен отсечь всех тех, кому в данный момент где-то (в каких-то регионах - прим. ТАСС) легче сдать экзамен. Для того чтобы для всех был единый стандарт проверки знаний, предлагаем это ввести", - сказал Новак. Он напомнил, что такой порядок в нотариате уже успешно действует.
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