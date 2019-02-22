0
0
122
НОВОСТИ

Минюст РФ предлагает отменить 5-летний срок оседлости адвокатов в своих регионах

16:32 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России предлагает уйти от 5-летнего срока оседлости для адвокатов в своих регионах, когда они не могут перейти в адвокатскую палату другого региона. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросу совершенствования закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".

"Вместо 5-летнего срока оседлости (предусматриваемого в законе срока, который адвокат должен отработать в том регионе, где получил статус адвоката - прим. ТАСС) для смены адвокатом палаты мы предлагаем ввести единую автоматизированную систему тестирования (адвокатов - прим. ТАСС) с автоматизированной анонимной проверкой результатов. Речь идет о первом этапе квалификационного экзамена, который должен отсечь всех тех, кому в данный момент где-то (в каких-то регионах - прим. ТАСС) легче сдать экзамен. Для того чтобы для всех был единый стандарт проверки знаний, предлагаем это ввести", - сказал Новак. Он напомнил, что такой порядок в нотариате уже успешно действует.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 22.02.2019
О давлении на бизнес можно будет жаловаться на горячую линию СКР
0
54
17:12 22.02.2019
Военным Пакистана разрешили "решительно отвечать" в случае возможной агрессии со стороны Индии
0
98
17:00 22.02.2019
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $67 за баррель
0
120
16:12 22.02.2019
Социальные пенсии предлагается проиндексировать на 2% с 1 апреля 2019 г. - законопроект
0
167
16:00 22.02.2019
Путин поручил до 1 марта решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье - Кремль
0
169
15:32 22.02.2019
Студенты ВШЭ вернулись на занятия
0
194
15:32 22.02.2019
Российско-гвинейский центр эпидемиологии, созданный РУСАЛ и Роспотребнадзором, получил новую лабораторию
0
200
15:12 22.02.2019
Румынская православная церковь назвала условие для признания ПЦУ
0
263
15:00 22.02.2019
Масштабная провокация США в Венесуэле ожидается 23 февраля - Захарова
0
285
14:32 22.02.2019
В космос запущен первый израильский лунный аппарат
0
281

Возврат к списку