Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $67 за баррель

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу повышаются на торговом оптимизме после утреннего снижения.

К 13:38 мск апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0,13% до $67,16 за баррель, а апрельские фьючерсы на американскую WTI — на 0,18% до $57,06 за баррель. Росбалт

