Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $67 за баррель
17:00 22.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу повышаются на торговом оптимизме после утреннего снижения.
К 13:38 мск апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0,13% до $67,16 за баррель, а апрельские фьючерсы на американскую WTI — на 0,18% до $57,06 за баррель. Росбалт
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