О давлении на бизнес можно будет жаловаться на горячую линию СКР

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СКР откроет горячую линию для сообщений о давлении на бизнес. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Глава ведомства Александр Бастрыкин намерен на постоянной основе проводить с бизнесменами встречи, на которых они смогут обратиться к нему по вопросам расследования преступлений в предпринимательской сфере. Говорит Москва

