О давлении на бизнес можно будет жаловаться на горячую линию СКР
17:40 22.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СКР откроет горячую линию для сообщений о давлении на бизнес. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Глава ведомства Александр Бастрыкин намерен на постоянной основе проводить с бизнесменами встречи, на которых они смогут обратиться к нему по вопросам расследования преступлений в предпринимательской сфере. Говорит Москва
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