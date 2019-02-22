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НОВОСТИ

Глава ЦИК Белоруссии сказала, кто выиграет выборы в Украине

18:04 22.02.2019 Источник: Газета.Ru

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина высказала мнение, что на президентских выборах в соседней Украине победит кандидат, которому удастся потратить больше всех денег на избирательную кампанию.

Ермошина подчеркнула, что выборы на Украине являются «совершенно особенными». По ее мнению, на них задействованы «большие деньги». По ее мнению, коммерческая составляющая не улучшает, а ухудшает выборы.

Победу самого обеспеченного кандидата глава белорусского ЦИК объяснила тем, что голоса избирателей «определенным образом покупаются».

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