Новый российский корабль не будет летать на МКС - Рогозин

18:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый российский пилотируемый корабль "Федерация", который планируют переименовать, не будет использоваться для полетов на Международную космическую станцию (МКС), а отправится на Луну и в дальний космос. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на начало летных испытаний в 2022 году нового пилотируемого транспортного корабля, который раньше мы называли "Федерация", мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. То есть, он не для МКС, он под Луну, дальний космос и так далее. Просто его эксплуатировать на МКС будет слишком затратно, а для МКС останется "Союз МС" и его дальнейшие модификации", - сказал Рогозин.