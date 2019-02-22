Дочь и.о. посла КНДР в Италии не похищали. Она обиделась на родителей

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь бывшего главы посольства КНДР в Италии никем не похищалась, а добровольно, по собственному желанию уехала на родину, обидевшись на родителей. Такое объяснение содержится в письме, направленном советником посольства Ким Чоном председателю межпарламентской комиссии Италии и КНДР Освальдо Наполи, сообщает в пятницу новостной канал "РАИ-ньюс-24".

Дипломат категорически отрицает версию о том, что 17-летняя девушка была насильно вывезена из Италии. По утверждению Ким Чона, который выполняет в данный момент обязанности посла, его предшественник Чо Сон Гиль покинул вместе с супругой посольство в неизвестном направлении 11 ноября, оставив одну дочь, страдающую психологическими проблемами. Его исчезновению предшествовала семейная ссора.

"Девушка, почувствовав себя брошенной, попросила отправить ее к дедушке и бабушке, что и было сделано несколькими днями позже", - пишет он. При этом в письме уточняется, что у Чо Сон Гиль не было никаких политических причин скрываться.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что 17-летняя дочь исполнявшего обязанности посла КНДР в Италии Чо Сон Гиль была насильно вывезена из Рима, где училась, на родину. Сообщалось также, что сам 48-летний дипломат исчез в ноябре прошлого года и якобы обращался за предоставлением политического убежища в одной из европейских стран. В МИД Италии информацию о получении подобного запроса не подтвердили. Судьба дипломата так и не была прояснена.