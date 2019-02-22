0
0
50
НОВОСТИ

Дочь и.о. посла КНДР в Италии не похищали. Она обиделась на родителей

19:05 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь бывшего главы посольства КНДР в Италии никем не похищалась, а добровольно, по собственному желанию уехала на родину, обидевшись на родителей. Такое объяснение содержится в письме, направленном советником посольства Ким Чоном председателю межпарламентской комиссии Италии и КНДР Освальдо Наполи, сообщает в пятницу новостной канал "РАИ-ньюс-24".

Дипломат категорически отрицает версию о том, что 17-летняя девушка была насильно вывезена из Италии. По утверждению Ким Чона, который выполняет в данный момент обязанности посла, его предшественник Чо Сон Гиль покинул вместе с супругой посольство в неизвестном направлении 11 ноября, оставив одну дочь, страдающую психологическими проблемами. Его исчезновению предшествовала семейная ссора.

"Девушка, почувствовав себя брошенной, попросила отправить ее к дедушке и бабушке, что и было сделано несколькими днями позже", - пишет он. При этом в письме уточняется, что у Чо Сон Гиль не было никаких политических причин скрываться.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что 17-летняя дочь исполнявшего обязанности посла КНДР в Италии Чо Сон Гиль была насильно вывезена из Рима, где училась, на родину. Сообщалось также, что сам 48-летний дипломат исчез в ноябре прошлого года и якобы обращался за предоставлением политического убежища в одной из европейских стран. В МИД Италии информацию о получении подобного запроса не подтвердили. Судьба дипломата так и не была прояснена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:21 22.02.2019
Россиянам запретят держать дома медведей и ядовитых пауков
0
46
18:47 22.02.2019
Новый российский корабль не будет летать на МКС - Рогозин
0
121
18:26 22.02.2019
МИД РФ выступил против политизации голода в СССР
0
137
18:04 22.02.2019
Глава ЦИК Белоруссии сказала, кто выиграет выборы в Украине
0
179
17:40 22.02.2019
О давлении на бизнес можно будет жаловаться на горячую линию СКР
0
156
17:12 22.02.2019
Военным Пакистана разрешили "решительно отвечать" в случае возможной агрессии со стороны Индии
0
206
17:00 22.02.2019
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $67 за баррель
0
219
16:32 22.02.2019
Минюст РФ предлагает отменить 5-летний срок оседлости адвокатов в своих регионах
0
221
16:12 22.02.2019
Социальные пенсии предлагается проиндексировать на 2% с 1 апреля 2019 г. - законопроект
0
269
16:00 22.02.2019
Путин поручил до 1 марта решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье - Кремль
0
243

Возврат к списку