Дочь и.о. посла КНДР в Италии не похищали. Она обиделась на родителей
19:05 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дочь бывшего главы посольства КНДР в Италии никем не похищалась, а добровольно, по собственному желанию уехала на родину, обидевшись на родителей. Такое объяснение содержится в письме, направленном советником посольства Ким Чоном председателю межпарламентской комиссии Италии и КНДР Освальдо Наполи, сообщает в пятницу новостной канал "РАИ-ньюс-24".
Дипломат категорически отрицает версию о том, что 17-летняя девушка была насильно вывезена из Италии. По утверждению Ким Чона, который выполняет в данный момент обязанности посла, его предшественник Чо Сон Гиль покинул вместе с супругой посольство в неизвестном направлении 11 ноября, оставив одну дочь, страдающую психологическими проблемами. Его исчезновению предшествовала семейная ссора.
"Девушка, почувствовав себя брошенной, попросила отправить ее к дедушке и бабушке, что и было сделано несколькими днями позже", - пишет он. При этом в письме уточняется, что у Чо Сон Гиль не было никаких политических причин скрываться.
Ранее агентство Рёнхап сообщило, что 17-летняя дочь исполнявшего обязанности посла КНДР в Италии Чо Сон Гиль была насильно вывезена из Рима, где училась, на родину. Сообщалось также, что сам 48-летний дипломат исчез в ноябре прошлого года и якобы обращался за предоставлением политического убежища в одной из европейских стран. В МИД Италии информацию о получении подобного запроса не подтвердили. Судьба дипломата так и не была прояснена.
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