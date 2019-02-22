Россиянам запретят держать дома медведей и ядовитых пауков
19:21 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях - среди них оказались крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном на сайте правительства.
По данным министерства, список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре прошлого года.
"Целью принятия указанного постановления правительства Российской Федерации является установление перечня животных, запрещенных к содержанию. В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезенных на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Согласно документу, к перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно.
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