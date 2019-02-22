МАГАТЭ: Иран выполняет условия ядерной сделки
19:50 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран продолжает выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение ежеквартальный отчет организации.
Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД в мае прошлого года. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Китай, Франция, Россия, Великобритания и Германия), которые заявили о дальнейшем выполнении СВПД. При этом МАГАТЭ в каждом докладе регулярно подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения и его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире контролем.
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